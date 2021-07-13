Футболисты национальной сборной проехали по Риму в открытом автобусе и попали на видео

На кадрах видео триумфаторы демонстрируют награду, зажигают фаеры и поют песни. Многочисленные зрители, пришедшие увидеть победителей, аплодируют, скандируют лозунги, танцуют и поют, размахивали итальянскими флагами.

Футболисты прибыли в Рим из Лондона на следующий день после финала Евро-2020, где обыграли англичан со счетом 3:2 в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1.