ООН разработала новый план по спасению планеты

Глобальный проект защиты биоразнообразия и спасения планеты от климатических потрясений в ближайшее десятилетие представила рабочая группа ООН по работе с проблемами экологии. Эксперты предложили внести корректировки в систему производства и потребления продуктов питания, в том числе путем отказа от пластика, а также предпринять новые меры защите животных от вымирания. Об этом сообщает The Guardian

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Представители ООН внесли в проект новой Конвенции о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD) 21 цель. Так, до 2030 года запланировано сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве на две трети, реформировать систему стимулов для производителей, увеличить количество государственных субсидий на положительные или нейтральные для природы инициативы. Включены в CBD и задачи против разрушения экологии, по усилению защиты 30% Мирового океана и суши к концу десятилетия. К середине века эксперты ставят в приоритет снижение уровня вымирания видов животных на 90% и повышение целостности всех экосистем.

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Особое внимание в конвенции уделяется вопросам здорового существования человека. В частности, предлагается снизить загрязнение из всех источников, в том числе за счет сокращения пластиковых отходов. По мнению представителей ООН, в ближайшее десятилетие для благополучия человечества потребуется увеличение площади природных уголков в городских и других густонаселенных территориях.

"Требуются срочные меры на глобальном, региональном и национальном уровнях для преобразования экономических, социальных и финансовых моделей деятельности людей. К 2030 году необходимо начать восстановление естественных экосистем, чтобы к 2050 году прийти к нулевым выбросам углекислого газа и минимальному воздействию на окружающую среду", — подчеркнула исполнительный секретарь CBD Элизабет Мрема.

Новые цели CBD в октябре 2021 года представят на согласование в китайском городе Куньмин на глобальной конференции ООН по теме экологической цивилизации. Далее документ предложат на рассмотрение и ратификацию 196 странам, подписавшим Конвенцию о биологическом разнообразии, принятую 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро.