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ВОЗ призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от коронавируса

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сулья Сваминатан посоветовала не смешивать вакцины от разных производителей, передает Reuters.
Опасная тенденция: ВОЗ призвала не смешивать различные типы вакцин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Это немного опасная тенденция. У нас недостаточно данных и доказательств, касающихся смешивания [препаратов]», — сказала она.
Также Сваминатан призвала воздержаться от ревакцинации.
По мнению главного научного сотрудника ВОЗ, в странах начнется хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины.
Ранее эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд заявила об отсутствии достаточных свидетельств о необходимости повторной вакцинации. По ее словам, эффективность у различных препаратов снижается со временем, однако если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, то он хорошо защищен. Эксперт также сообщила, что в настоящее время гораздо важнее обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, чем вводить дополнительные дозы тем, кто уже привился.
В мире,ВОЗ,Reuters,
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