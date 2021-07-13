Опасная тенденция: ВОЗ призвала не смешивать различные типы вакцин

По мнению главного научного сотрудника ВОЗ, в странах начнется хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины.

Ранее эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд заявила об отсутствии достаточных свидетельств о необходимости повторной вакцинации. По ее словам, эффективность у различных препаратов снижается со временем, однако если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, то он хорошо защищен. Эксперт также сообщила, что в настоящее время гораздо важнее обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, чем вводить дополнительные дозы тем, кто уже привился.