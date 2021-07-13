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На Украине раскритиковали статью Путина

News.ruиещё 2
46 минут назад
Трактовка истории президентом России Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» не отличается особой оригинальностью. Так считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
На Украине раскритиковали статью Путина
Фото: kremlin.rukremlin.ru
Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали ещё русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии, — заявил Ткаченко в Telegram-канале.
Министр добавил, что в этом году на Украине будут отмечать 30-летие независимости страны. По его словам, эта независимость уходит корнями в тысячелетнюю историю, откуда начиналось становление киевских князей.
12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил об этом в ходе прямой линии. Тогда он напомнил, что русские и украинцы — это один народ. Эту статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.
В мире,Александр Ткаченко,Владимир Путин,Украина,
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