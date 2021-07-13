На Украине раскритиковали статью Путина

Министр добавил, что в этом году на Украине будут отмечать 30-летие независимости страны. По его словам, эта независимость уходит корнями в тысячелетнюю историю, откуда начиналось становление киевских князей.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил об этом в ходе прямой линии. Тогда он напомнил, что русские и украинцы — это один народ. Эту статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.