Кучма рассказал об обмане украинцев перед распадом СССР

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его мнению, после распада СССР Украина растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал.

В качестве примера он упомянул ситуацию с оружейной торговлей. Кучма отметил, что Украина «без боя» сдала свою позицию главного поставщика оружия в мире.

«Не хватило мудрости, силы воли по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — добавил бывший президент.

Кучма также рассказал, что украинцев обманывали перед референдумом о провозглашении независимости. По его словам, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами.

«Считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», —подчеркнул он.