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Кучма рассказал о самоуничтожении Украины

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ею независимости в 1991 году. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале History Lab, пишет РИА Новости.
Кучма рассказал об обмане украинцев перед распадом СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, после распада СССР Украина растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал.
В качестве примера он упомянул ситуацию с оружейной торговлей. Кучма отметил, что Украина «без боя» сдала свою позицию главного поставщика оружия в мире.
«Не хватило мудрости, силы воли по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — добавил бывший президент.
Кучма также рассказал, что украинцев обманывали перед референдумом о провозглашении независимости. По его словам, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами.
«Считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», —подчеркнул он.
В 2018 году Кучма заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, и назвал ужасным нынешнее положение украинцев. По его мнению, такая ситуация стала следствием действий депутатов Верховной Рады и политического бомонда.
В мире,Леонид Кучма,Верховная Рада,РИА Новости,Украина,
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