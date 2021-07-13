В США нашли новую проблему самолетов Boeing 787

По данным агентства, проблема затрагивает "носовую часть фюзеляжа некоторых самолетов Boeing этой серии, находящихся в инвентарном списке непоставленных самолетов компании". Дефект был обнаружен в ходе общесистемной проверки самолетов модели 787, инициированной по требованию регулятора.

В авиационном управлении добавили, что на основании данных проверки будет решено, следует ли вносить правки в конструкции самолетов 787 серии, уже находящихся в эксплуатации.