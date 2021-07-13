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Reuters: авиарегулятор США обнаружил новую проблему в несданных самолетах Boeing 787

ТАССиещё 1
8 минут назад
Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о выявлении новой производственной проблемы в некоторых непоставленных самолетах 787 Dreamliner, разработанных американским авиастроительным концерном Boeing. Как во вторник со ссылкой на заявление регулятора сообщило агентство Reuters, производитель обязан устранить дефект до начала поставок.
В США нашли новую проблему самолетов Boeing 787
Фото: ReutersReuters
По данным агентства, проблема затрагивает "носовую часть фюзеляжа некоторых самолетов Boeing этой серии, находящихся в инвентарном списке непоставленных самолетов компании". Дефект был обнаружен в ходе общесистемной проверки самолетов модели 787, инициированной по требованию регулятора.
В авиационном управлении добавили, что на основании данных проверки будет решено, следует ли вносить правки в конструкции самолетов 787 серии, уже находящихся в эксплуатации.
Представители Boeing отказались комментировать данную информацию.
В мае Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны регулирующих органов.
Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.
В мире,ЕС,Reuters,Соединенные Штаты,
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