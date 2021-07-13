В США нашли новую проблему самолетов Boeing 787

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза
. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.