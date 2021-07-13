Опубликована кадры, снятые незадолго до смерти оператора в Грузии

Судя по видео, Александр возвращался домой. Предположительно оператор находился в состоянии алкогольного опьянения - он шатался и падал. Известно, что до этого Лашкарава выписался из больницы и шёл на поправку.

Напомним, что 5 июля во время Александр Лашкарава был избит во время беспорядков, связанных с протестом против ЛГБТ-марша. Спустя 6 дней сотрудник “ТВ Пирвели” умер. В Тбилиси прошел митинг в память о нем. Сообщается, что правоохранители Грузии задержали 5 человек по обвинению в избиении оператора. Тем временем, как сообщает RT, в грузинском парламенте оппозиционеры начали процедуру импичмента правительства и заняли место спикера.