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Опубликована кадры, снятые незадолго до смерти оператора в Грузии

Александр Кузьмин
43 минуты назад
Александр Лашкарава, оператор с “ТВ Пирвели”, которого избили во время протестов против ЛГБТ-марша в Грузии попал на камеры видеонаблюдения незадолго до смерти. Кадры опубликовало МВД Грузии.
Судя по видео, Александр возвращался домой. Предположительно оператор находился в состоянии алкогольного опьянения - он шатался и падал. Известно, что до этого Лашкарава выписался из больницы и шёл на поправку.
Напомним, что 5 июля во время Александр Лашкарава был избит во время беспорядков, связанных с протестом против ЛГБТ-марша. Спустя 6 дней сотрудник “ТВ Пирвели” умер. В Тбилиси прошел митинг в память о нем. Сообщается, что правоохранители Грузии задержали 5 человек по обвинению в избиении оператора. Тем временем, как сообщает RT, в грузинском парламенте оппозиционеры начали процедуру импичмента правительства и заняли место спикера.
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