Белоруссия закрепит в Конституции разнополые браки

Согласно статье 12 белорусского кодекса о браке и семье, брак — это «добровольный союз мужчины и женщины». Это положение закрепят в основном законе страны, если его поддержат на будущем референдуме.
Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк подтвердил, что подобная поправка обсуждается в комиссии. Он добавил, что семья трактуется политиками как союз мужчины и женщины, «в полном соответствии классическим европейским определением, в том числе декларацией прав человека на французском языке».