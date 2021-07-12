В Сети высмеяли поражение Зеленского в Берлине

Программа президента Украины Владимира Зеленского , приехавшего 11 июля с визитом в Германию по приглашению федерального канцлера Ангелы Меркель внезапно была сокращена. Намеченная на понедельник его встреча с главой Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр так и не состоялась, причем без объяснения причин. Читатели «Рамблера» высмеяли провал Зеленского, отметив его стремление к попрошайничеству и желание в очередной раз надавить на Россию.

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«Да организуйте ему уже круиз по всей Европе под девизами "Подайте убогим на пропитание, "Возьмите нас куда-нибудь, нам без разницы", "У нас есть труба, качните что-нибудь", "Мы готовы на все, кроме оплаты", - написал Александр.



«Как только отпадет нужность в содержании Украины, что бы сдерживать Россию, её сразу сотрут за ненадобностью», - поделился своим мнением читатель под ником «Ваня Иванов».



«Меркель назвала 6 стран - предендентов на вступление в ЕС, Украины там нет. Это всё что нужно знать про украинскую пропаганду, как их все поддерживают, а на самом деле нахрен не нужны никому», - подчеркнул читатель Леонид Журавин.

Относительно Меркель, она предпочла уделить Зеленскому время за ужином в своей штаб-квартире, которая находится в здании Федеральной канцелярии.

Интересно, что сами берлинцы назвали это здание вблизи Рейхстага «стиральной машиной». Причина тому – архитектурные особенности строения.