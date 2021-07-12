В Сети высмеяли поражение Зеленского в Берлине

«Да организуйте ему уже круиз по всей Европе под девизами "Подайте убогим на пропитание, "Возьмите нас куда-нибудь, нам без разницы", "У нас есть труба, качните что-нибудь", "Мы готовы на все, кроме оплаты", - написал Александр.
«Как только отпадет нужность в содержании Украины, что бы сдерживать Россию, её сразу сотрут за ненадобностью», - поделился своим мнением читатель под ником «Ваня Иванов».
«Меркель назвала 6 стран - предендентов на вступление в ЕС, Украины там нет. Это всё что нужно знать про украинскую пропаганду, как их все поддерживают, а на самом деле нахрен не нужны никому», - подчеркнул читатель Леонид Журавин.