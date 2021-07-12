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ВОЗ не имеет данных, подтверждающих необходимость дополнительной вакцинации

ИА Regnumиещё 4
2 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает достаточными свидетельствами о том, что людям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, необходимы дополнительные дозы прививки для усиления защитного эффекта. Об этом заявила на брифинге 12 июля эксперт ВОЗ по вопросам иммунизации Анн Линдстранд.
ВОЗ сочла недоказанной пользу бустерных доз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые указывали бы на необходимость бустерных доз», — сказала она.
Эксперт отметила, что данный вопрос продолжает изучать стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Пока они сходятся во мнении, что эффективность различных вакцин со временем снижается, но если человек привился любым из одобренных ВОЗ препаратов, он хорошо защищен.
Представитель ВОЗ добавила, что с учётом ограниченных ресурсов по производству вакцин на сегодняшний день более важной задачей является обеспечение прививками как можно большего числа людей, а не введение дополнительных дозы тем, кто уже прошёл вакцинацию.Она также призвала страны, уже начавшие дополнительную вакцинацию граждан, пересмотреть свой подход и поделиться вакциной со странами, у которых её не хватает.
В мире,ВОЗ,
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