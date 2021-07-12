ВОЗ сочла недоказанной пользу бустерных доз

Эксперт отметила, что данный вопрос продолжает изучать стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Пока они сходятся во мнении, что эффективность различных вакцин со временем снижается, но если человек привился любым из одобренных ВОЗ препаратов, он хорошо защищен.

Представитель ВОЗ добавила, что с учётом ограниченных ресурсов по производству вакцин на сегодняшний день более важной задачей является обеспечение прививками как можно большего числа людей, а не введение дополнительных дозы тем, кто уже прошёл вакцинацию.Она также призвала страны, уже начавшие дополнительную вакцинацию граждан, пересмотреть свой подход и поделиться вакциной со странами, у которых её не хватает.