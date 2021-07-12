Меркель обсудит транзит газа через Украину с Байденом

"Мы говорили о вопросах энергоносителей, формально они не относятся к нормандскому формату и реализации минских соглашений, но Германия и Франция являются партнерами Украины и по другим вопросам. Это значит, что мы сейчас не говорим в нормандском формате о газе, но когда и если мы вновь встретимся вчетвером, тогда тема энергетики будет важна для нас, но это не часть минского формата. И без этого это довольно сложный вопрос, но у Германии и Франции одинаковая позиция, что Украина должна остаться страной-транзитером газа", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.