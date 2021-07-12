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Меркель допустила "нормандский" формат обсуждения транзита через Украину

Праймиещё 2
2 часа назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что страны нормандской четверки могут при следующей встрече лидеров обсудить вопросы энергетики, но они не являются частью минского процесса урегулирования.
Меркель обсудит транзит газа через Украину с Байденом
Фото: © AFP/ Clemens Bilan© AFP/ Clemens Bilan
"Мы говорили о вопросах энергоносителей, формально они не относятся к нормандскому формату и реализации минских соглашений, но Германия и Франция являются партнерами Украины и по другим вопросам. Это значит, что мы сейчас не говорим в нормандском формате о газе, но когда и если мы вновь встретимся вчетвером, тогда тема энергетики будет важна для нас, но это не часть минского формата. И без этого это довольно сложный вопрос, но у Германии и Франции одинаковая позиция, что Украина должна остаться страной-транзитером газа", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она добавила, что обсудит вопрос транзита газа через Украину с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон на текущей неделе.
В мире,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Украина,Германия,
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