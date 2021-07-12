Российские дипломаты посетили Сапегу в Минске

По словам Маскалева, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от россиян не поступало.

Ранее мать россиянина Егора Дудникова заявила, что ее сын нуждается во враче. Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.