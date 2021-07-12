Российские дипломаты посетили Сапегу в Минске

Пресс-секретарь посольства России в БелоруссииАлексей Маскалев заявил, что сотрудники посольства посетили задержанных в Минске российских граждан Софию Сапегу и Егора Дудникова. Об этом сообщает ТАСС.
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"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посели задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым", — сказал он.
По словам Маскалева, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от россиян не поступало.
Ранее мать россиянина Егора Дудникова заявила, что ее сын нуждается во враче. Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.