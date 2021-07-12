Протестующие в Тбилиси закидали яйцами здание правящей партии

Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили
было выдвинуто после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии
сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.