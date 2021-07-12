Месть Батьки: Польша пожаловалась на нелегалов на границе с Белоруссией

"С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи, пограничники задержали 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть вне пограничных переходов) вопреки нормам закона", - сообщила Михальска.
"С начала этого месяца, то есть с 1 июля, пограничники задержали 91 нелегала, в том числе две крупные группы: 40 и 49 человек. Среди этих лиц преобладают граждане Афганистана и России (чеченской национальности)", - добавила она.