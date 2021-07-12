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Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией

РИА Новостииещё 3
32 минуты назад
Число нелегальных мигрантов, пытающихся перейти белорусско-польскую границу, резко возросло в последнее время, сообщила РИА Новости официальный представитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальска.
Месть Батьки: Польша пожаловалась на нелегалов на границе с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
"С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи, пограничники задержали 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть вне пограничных переходов) вопреки нормам закона", - сообщила Михальска.
"С начала этого месяца, то есть с 1 июля, пограничники задержали 91 нелегала, в том числе две крупные группы: 40 и 49 человек. Среди этих лиц преобладают граждане Афганистана и России (чеченской национальности)", - добавила она.
В мире,Александр Лукашенко,ЕС,РИА Новости,Польша,Беларусь,
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