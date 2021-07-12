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Зеленский сказал Меркель о желании привлечь США к переговорам по Донбассу

ИА Regnumиещё 8
46 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Киеву в вопросе мирного урегулирования в Донбассе.
Зеленский захотел привлечь США к переговорам по Донбассу
Фото: ReutersReuters
Об этом он заявил вечером 12 июля на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Если участники будут за, это будет в «нормандском формате» или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров У меня будет встреча с Байденом, я буду поднимать также и этот вопрос», — сказал Зеленский.
ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины не раз заявлял, что выступает за расширение «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе и привлечение Вашингтона — «чтобы мощь США помогла Украине». В МИД Украины также считают, что США «и хотят, и могут» включиться в урегулирование в Донбассе.
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