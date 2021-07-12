Латвия захотела помощи НАТО из-за ситуации на границе

Ранее в соседней Литве была объявлена чрезвычайная ситуация на границе в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов с Ближнего востока
, которые пытаются попасть в страну со стороны Белоруссии. Власти Литвы
уверены, что нежелание бороться с нелегалами со стороны Белоруссии - это одно из проявлений гибридной войны президента Александра Лукашенко
против Литвы. В свою очередь Лукашенко
заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС
– из-за санкций Запада у Минска
на это нет "ни денег, ни сил".