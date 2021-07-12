Эсминец США попытался повторить демарш Defender у берегов Китая

По данным Китая, эсминец вошел территориальные воды у спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша), после чего группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.