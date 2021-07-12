Эсминец США попытался повторить демарш Defender у берегов Китая

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды КНР. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Китая, эсминец вошел территориальные воды у спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша), после чего группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что «архипелаг Сиша — исконная территория Китая», а своими действиями военный корабль США нарушил базовые принципы международного права.
«Факты говорят о том, что США являются создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море. Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокации», - говорится в заявлении.
При этом военное ведомство Китая предупредило о возможных последствиях таких действий и возложило всю ответственность на США.
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.
Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил, что ситуация с эсминцем была спланированной провокацией, чтобы оценить реакцию России. По его словам, провокация была «комплексной» и проводилась не только британцами, но и американцами, которые ранее подняли с базы на Крите разведывательный стратегический самолет.