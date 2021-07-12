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Совет ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за мигрантов

Национальная Служба Новостейиещё 6
1 час назад
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии «контролировать миграционные потоки», сообщает ТАСС.
ЕС пригрозил Минску новыми санкциями из-за мигрантов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, в ответ на усиление миграционного потока через территорию Белоруссии в Литву и Польшу Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции в отношении Минска, в том числе экономические.
«Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые в ответ на использование миграции как инструмента давления», - подчеркнул Боррель.
Ранее Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, в 2021 году возросло в 22 раза, по сравнению с прошлым годом, сообщает RT.
По её словам, большинство мигрантов прибыли из Ирака, Конго и Камеруна.
В мире,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,ИТАР-ТАСС,Польша,Литва,Беларусь,
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