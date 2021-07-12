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"Ответ Минска на санкции": Политолог о ситуации на белорусско-литовской границе

Елена Прошина
45 минут назад
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с "Рамблером" прокомментировал ситуацию на белорусско-литовской границе, где наблюдается рост нелегальной миграции.
Ранее сообщалось, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с нарастающим миграционным кризисом.
Вместе с тем президент Белоруссии Алесандр Лукашенко отмечал, что не собирается превращать республику "в отстойник" нелегальных мигрантов. По его словам, Белоруссия больше не будет сдерживать этот поток в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
"Безусловно, это ответ Минска на санкции. Лукашенко предупреждал, что может предпринять такие действия, он их и предпринял. При этом поток мигрантов через белорусскую границу в Европу на два порядка меньше, чем через Средиземное море. Но это вещь все равно неприятная. В первую очередь, для стран Балтии, которые практически саботировали выполнение квот по приему мигрантов, принимая их в небольшом количестве. Я думаю, что действия Белоруссии возымеют какой-то эффект, но не серьезный.

Европе нужно выходить на переговоры с белорусской стороной, в том числе и по вопросу причины такого поведения Минска, начавшего пропускать мигрантов в связи санкциями за посадку самолета Ryanair. Но до сих пор не расследовано, кто был инициатором этой посадки.

Я полагаю, что, вводя санкции против Белоруссии, в Европейском союзе считали, что Лукашенко ничем не сможет им ответить. Поэтому санкции, скорее, вводили не за конкретный случай, в котором еще надо разбираться, а от общей нелюбви к Александру Григорьевичу. Но Лукашенко показал, что он может ответить", - отметил эксперт.
В мире,Владимир Жарихин,Frontex,Институт стран СНГ,ЕС,РИА Новости,Литва,Минск,Беларусь,
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