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Обзор иноСМИ: «План Кремля по дестабилизации Запада»

Елена Прошина
21 минуту назад

«План Кремля по дестабилизации Запада»

Обзор иноСМИ: «План Кремля по дестабилизации Запада»
Фото: РамблерРамблер
Британский эксперт по России Джейд Макглинн назвал новую российскую Стратегию национальной безопасности «планом по дестабилизации Запада». В своем материале для The Spectator он заявил, что Россия продолжила «крестовый поход по политизации и поляризации всех аспектов русской культуры».
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«Документ направлен на мобилизацию российской нации, даже самой российской идентичности, против западных страшилищ внутри страны и за рубежом», - заявил Макглинн.
По его мнению, документ содержит несколько «разумных» отсылок к экологии и партнерству с Китаем, но большая часть стратегии ориентирована на «внутренних и внешних врагов» России. Эксперт считает, что с помощью стратегии власти хотят нарастить усилия по изоляции россиян от Запада.

Запад объединяет силы, Россия идет в контратаку

Автор «Чжунго цзюньван» Ян Чжунцзе считает, что после встречи президентов России и США отношения двух стран не улучшились. Он заявил, что западные государства возобновили военные и экономические удары по России, чтобы еще больше усилить свое давление, а Россия приняла ответные контрмеры.
«С учетом глубоко укоренившихся структурных противоречий отношениям России с западными странами будет трудно выбраться из ямы», - отметил автор.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения США, Украины и других стран, в них были задействованы около пяти тысяч солдат, 32 корабля, 40 военных самолетов. Россия ответила на это учениями противовоздушной обороны в районе Крыма и тренировкой Черноморского флота. Более того, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения российского флота и авиации.

Как Лукашенко наводнит Евросоюз беженцами

Количество людей, пересекающих границу между Белоруссией и Литвой без документов, увеличилось более чем вдвое, сообщает Berlingske. В ЕС считают, что Александр Лукашенко использует их в качестве мести за санкции и оружия для нанесения ударов по соседним странам.
С начала июня более 1350 нелегальных мигрантов пробрались через леса Белоруссии в Литву. В 2020 году их было меньше ста человек. Большинство беженцев - выходцы из Ирака и Турции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказывает, что белорусские турагентства продают путевки в Минск из Багдада, чтобы привлечь как можно больше «туристов». Житель центра для беженцев рассказал изданию, что в Белоруссии мигрантам помогают перейти границу в безопасном месте за 500 евро. Литва объявила режим ЧС и пообещала построить стену на границе с Белоруссией.

Украина обвиняет в предательстве тысячи крымчан

Агентство УНИАН рассказало, что украинские власти решили обвинить в предательстве крымских силовиков, которые поддержали присоединение полуострова к России. Украинские прокуроры заявили, что более 21,5 тысячи правоохранителей и прокуроров, а также около 500 судей остались работать на территории Крыма после референдума.
В прокуратуре рассказали, что этих людей нашли с помощью их идентификационных налоговых номеров, по которым начислялась зарплата: через налоговиков прокуроры выясняли, кто из силовиков перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался в Крыму. Прокуроры подчеркнули, что не каждый, кто остался работать в Крыму, – это «государственный изменник», и пообещали дать оценку каждому случаю.

Кубинцы вышли на протесты с американскими флагами

Участники кубинских протестов, выступающие против политики правительства, против нехватки продуктов и роста цен, принесли на демонстрацию американский флаг. Об этом сообщает Fox News.
«Протестующие на Кубе с флагом Америки готовы умереть за свободу и справедливость, которые являются синонимами США», - так прокомментировал это член палаты представителей США Байрон Дональдс.
Власти Кубы обвинили Вашингтон в разжигании народного недовольства и пообещали, что они «готовы ко всему», в том числе «сражаться на улицах».
В мире,Ингрида Шимоните,Александр Лукашенко,Федеральная налоговая служба,Генпрокуратура РФ,ЕС,УНИАН,Россия,Китай,
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