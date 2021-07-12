Обзор иноСМИ: «План Кремля по дестабилизации Запада»

«План Кремля по дестабилизации Запада»
Британский эксперт по России
Джейд Макглинн назвал новую российскую Стратегию национальной безопасности «планом по дестабилизации Запада». В своем материале для The Spectator он заявил
, что Россия продолжила «крестовый поход по политизации и поляризации всех аспектов русской культуры».
«Документ направлен на мобилизацию российской нации, даже самой российской идентичности, против западных страшилищ внутри страны и за рубежом», - заявил Макглинн.
По его мнению, документ содержит несколько «разумных» отсылок к экологии и партнерству с Китаем
, но большая часть стратегии ориентирована на «внутренних и внешних врагов» России. Эксперт считает, что с помощью стратегии власти хотят нарастить усилия по изоляции россиян от Запада.
Запад объединяет силы, Россия идет в контратаку
Автор «Чжунго цзюньван» Ян Чжунцзе считает
, что после встречи президентов России и США отношения двух стран не улучшились. Он заявил, что западные государства возобновили военные и экономические удары по России, чтобы еще больше усилить свое давление, а Россия приняла ответные контрмеры.
«С учетом глубоко укоренившихся структурных противоречий отношениям России с западными странами будет трудно выбраться из ямы», - отметил автор.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения США, Украины и других стран, в них были задействованы около пяти тысяч солдат, 32 корабля, 40 военных самолетов. Россия ответила на это учениями противовоздушной обороны в районе Крыма и тренировкой Черноморского флота. Более того, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения российского флота и авиации.
Как Лукашенко наводнит Евросоюз беженцами
Количество людей, пересекающих границу между Белоруссией и Литвой без документов, увеличилось более чем вдвое, сообщает
Berlingske. В ЕС
считают, что Александр Лукашенко
использует их в качестве мести за санкции и оружия для нанесения ударов по соседним странам.
С начала июня более 1350 нелегальных мигрантов пробрались через леса Белоруссии в Литву. В 2020 году их было меньше ста человек. Большинство беженцев - выходцы из Ирака и Турции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
рассказывает, что белорусские турагентства продают путевки в Минск из Багдада, чтобы привлечь как можно больше «туристов». Житель центра для беженцев рассказал изданию, что в Белоруссии мигрантам помогают перейти границу в безопасном месте за 500 евро. Литва объявила режим ЧС и пообещала построить стену на границе с Белоруссией.
Украина обвиняет в предательстве тысячи крымчан
Агентство УНИАН рассказало
, что украинские власти решили обвинить в предательстве крымских силовиков, которые поддержали присоединение полуострова к России. Украинские прокуроры заявили, что более 21,5 тысячи правоохранителей и прокуроров, а также около 500 судей остались работать на территории Крыма после референдума.
В прокуратуре
рассказали, что этих людей нашли с помощью их идентификационных налоговых номеров, по которым начислялась зарплата: через налоговиков
прокуроры выясняли, кто из силовиков перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался в Крыму. Прокуроры подчеркнули, что не каждый, кто остался работать в Крыму, – это «государственный изменник», и пообещали дать оценку каждому случаю.
Кубинцы вышли на протесты с американскими флагами
Участники кубинских протестов, выступающие против политики правительства, против нехватки продуктов и роста цен, принесли на демонстрацию американский флаг. Об этом сообщает
Fox News.
«Протестующие на Кубе с флагом Америки готовы умереть за свободу и справедливость, которые являются синонимами США», - так прокомментировал это член палаты представителей США Байрон Дональдс.
Власти Кубы обвинили Вашингтон в разжигании народного недовольства и пообещали, что они «готовы ко всему», в том числе «сражаться на улицах».