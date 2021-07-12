Обзор иноСМИ: «План Кремля по дестабилизации Запада»

«План Кремля по дестабилизации Запада»

Запад объединяет силы, Россия идет в контратаку

С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения США, Украины и других стран, в них были задействованы около пяти тысяч солдат, 32 корабля, 40 военных самолетов. Россия ответила на это учениями противовоздушной обороны в районе Крыма и тренировкой Черноморского флота. Более того, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения российского флота и авиации.