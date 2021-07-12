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«США становятся слабее»: американцы высказались о «российских кибератаках»

Мария Иванова
57 минут назад
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия откажется от кибератак только тогда, когда «почувствует боль». Портал «ИноСМИ» собрал комментарии американских интернет-пользователей, по мнению которых, сделать Москве больно не так-то просто, ведь Штаты становятся слабее.
«США становятся слабее»: американцы высказались о «российских кибератаках»
Фото: ТАССТАСС
На встрече, прошедшей 16 июня, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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На этой встрече США представили список из 16 секторов американской экономики, кибератаки на которые будут считаться неприемлемыми. В перечень вошел химический сектор, коммуникации, оборонно-промышленный комплекс, аварийные службы.
Как сообщает Fox News, Помпео заявил, что на этой встрече Байден показал свою слабость.
«Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ, видит слабость. Он видит президента, который сказал ему: «Эй, есть список из 16 вещей, которые трогать нельзя», - оставив тысячи вещей, которые потенциально можно трогать», - заявил он.
По мнению Помпео, кибератак не будет, если атакующая сторона поймет, что ответ на них будет «быстрым, последовательным и серьезным».
«Единственное, что заставит его [Путина] изменить свое поведение < >, - это высокая цена. Народ России почувствует боль, правительство России почувствует боль, это реальные издержки. У нас есть возможность это сделать», - заключил он.
Пользователь JoshuaV отметил в комментариях, что об этом легко рассуждать, но непросто осуществить.
«Соединенные Штаты становятся все слабее день ото дня, и все это знают. Безумные машины, печатающие деньги в Федеральном резерве, уничтожили нашу экономику и развратили все институты. Если у нас не будет крепкой валюты и крепкой экономики, все эти угрозы окажутся пустыми», - написал он.
«Наш настоящий враг - Китай, но слишком многие до сих пор пытаются вести холодную войну с Россией», - пояснил другой комментатор HarveyStockdale.
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