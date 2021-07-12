«США становятся слабее»: американцы высказались о «российских кибератаках»

«Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ, видит слабость. Он видит президента, который сказал ему: «Эй, есть список из 16 вещей, которые трогать нельзя», - оставив тысячи вещей, которые потенциально можно трогать», - заявил он.
«Единственное, что заставит его [Путина] изменить свое поведение < >, - это высокая цена. Народ России почувствует боль, правительство России почувствует боль, это реальные издержки. У нас есть возможность это сделать», - заключил он.
«Соединенные Штаты становятся все слабее день ото дня, и все это знают. Безумные машины, печатающие деньги в Федеральном резерве, уничтожили нашу экономику и развратили все институты. Если у нас не будет крепкой валюты и крепкой экономики, все эти угрозы окажутся пустыми», - написал он.
«Наш настоящий враг - Китай, но слишком многие до сих пор пытаются вести холодную войну с Россией», - пояснил другой комментатор HarveyStockdale.