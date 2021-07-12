Пограничное агентство ЕС объявило срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией

Европейское пограничное агентство (Frontex
) окажет срочную помощь Литве
из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией
, сообщат Reuters.
Фото: Mindaugas Kulbis/APMindaugas Kulbis/AP
«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», — заявил исполнительный директор организации Фабрис Леггери.
По его словам, на место будет направлен дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеры для проведения собеседований с мигрантами.
По данным Frontex, в первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных пересечений границы с Белоруссией.
Ранее глава МИД
Литвы Габриэлюс Ландсбергис
призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику.
С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.