Пограничное агентство ЕС объявило срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией

По его словам, на место будет направлен дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеры для проведения собеседований с мигрантами.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.