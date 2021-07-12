В парламенте Грузии подрались журналисты и депутаты

В парламенте Грузии подрались депутаты и ворвавшиеся в здание журналисты. Видео опубликовало издание РИА «Новости».

На кадрах видно, как между политиками и представителями СМИ происходит драка. Стороны разнимает охрана.

Ранее сообщалось, что в здание грузинского парламента ворвались журналисты.

Протесты начались после того, как оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.