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Аргентинские медики подтвердили эффективность вакцины «Спутник V»

Ura.Ru
32 минуты назад
У 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает международный рецензируемый журнал Cell Reports Medicine.
«Прививка препаратом „Спутник V“ вырабатывает высокий уровень IgG- и вируснейтрализующих антител как среди не болевших коронавирусом, так и среди перенесших заболевание», — сообщает telegram-канал «Спутник V» со ссылкой на исследование.
Отмечается, что в ходе исследования проводилась оценка выработки SARS-CoV-2-специфических антител после вакцинации аргентинских медработников.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник V» является одной из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире.
«Статья, опубликованная специалистами из Аргентины в журнале Cell Reports Medicine, является еще одним примером позитивных данных, полученных в ходе применения вакцины», — подытожил он.
Ранее Минздрав Аргентины подтвердил безопасность вакцины от коронавируса «Спутник V». Легкие побочные эффекты зафиксировали лишь у 0,5% привитых, передает телеканал 360.
В мире,Видео,Минздрав РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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