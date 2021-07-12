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В Белоруссии рассказали о внешних попытках превратить страну во "вторую Украину"

Газета.Ru
1 час назад
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы хотят превратить республику во «вторую Украину», а затем сделать то же самое с Россией. Об этом сообщает RT.
В Белоруссии рассказали о внешних попытках превратить страну во "вторую Украину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Макей согласился с мнением, что Белоруссия стала «плацдармом для технологий революции». Он также выразил убежденность, что «дальше будет Россия».
«Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее», — сказал он.
По словам министра, основной целью является Россия, которая становится ведущей мировой державой.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил альтернативу русскому миру – Люблинский треугольник. Объединение Литвы, Польши и Украины, по его словам, должно стремиться также к включению в свою орбиту Белоруссии. Это приведет к «свободе, безопасности и процветанию» региона от моря до моря.
В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Макей,МИД,Россия,Беларусь,Украина,
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