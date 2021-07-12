Предприниматель Джефф Безос увеличил свое состояние на 10,6 миллиарда долларов.

В 27-ю годовщину компании Amazon Безос покинул пост генерального директора. Его место занял Энди Джесси, а бизнесмен стал председателем правления. После ухода Джефф планирует усиленно заниматься благотворительностью.