Протасевич завел страницу в Instagram

По стоянию на вечер понедельника в Instagram-аккаунте Протасевича одна подписка – на Сапегу, никаких публикаций нет.

Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.