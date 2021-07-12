Додон признал поражение на исторических выборах в Молдове

Глава Партии социалистов, экс-президент Республики Молдована Игорь Додон признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах и поздравил проевропейскую правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) с победой. Об этом 12 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление политика.

Фото: Мирослав Ротари / ТАСС Мирослав Ротари / ТАСС

«Таковы правила демократии. Смена партий у власти происходит в результате выборов. Мы воспринимаем эти результаты как естественное проявление демократии. Люди хотели таких значительных перемен, они это получили. Я поздравляю партию PAS и президента Майю Санду с победой на этих выборах. У них теперь вся власть - президент, парламент, правительство, Конституционный суд», — подчеркнул экс-президент республики. По его словам, оппозиция не собирается проводить протестные акции из-за результатов выборов. Полученный результат на парламентских выборах можно считать «хорошим», отметил Додон.

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Вместе с тем он призвал лидеров парламентской гонки к исполнению всех предусмотренных законом процедур, необходимых для формирования правительства, а также полноценного функционирования нового парламента.

Известно, что по итогам внеочередных парламентских выборов прошли 3 политические силы. Проевропейская партия действующего президента Молдовы Майи Санду «Действие и солидарность» набрала рекордные 52,80% — столько не набирала ни одна партия в истории страны. Между тем пророссийски настроенные коммунисты и социалисты получили самый скромный результат в современной истории республики.

Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля 2021 года распустила парламент и объявила досрочные выборы. Она подчеркнула, что такое решение даст возможность гражданам выбрать новый состав законодательного органа, который будет служить интересам народа и государства. Санду также уверена, что ее соотечественники пойдут по верному пути, чтобы организовать развитую и демократическую страну, где люди будут жить в мире и достатке.