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На Гаити задержан возможный организатор убийства президента

RT на русскомиещё 9
46 минут назад
Полиция Гаити задержали предполагаемого организатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.
Задержан возможный координатор убийства президента Гаити
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей», — цитирует ТАСС заявление Шарля.
Отмечается, что Санон поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, находящимися в Соединённых Штатах.
Кроме того, Шарль сказал, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из «разработчиков плана убийства».
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.
Позже выяснилось, что президента Гаити пытали перед убийством.
В мире,ИТАР-ТАСС,
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