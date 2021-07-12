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В Грузии в ходе протестов собравшиеся выдвинули премьеру ультиматум

RT на русском
38 минут назад
Собравшиеся в центре Тбилиси граждане пообещали продолжить акции протеста, в случае если грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдёт в отставку.
Протестующие в Грузии выдвинули премьеру ультиматум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если до 12:00 (11:00 мск. — RT) 12 июля правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся», — приводит РИА Новости заявление одного из выступающих на протесте
Он добавил, что следующий митинг состоится в понедельник, 12 июля, в 18:00.
Ранее сообщалось, что около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.
В ходе протестов руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны.
В мире,Протесты в Грузии,Ираклий Гарибашвили,РИА Новости,Тбилиси,Грузия,
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