Убийство президента: США направили силовиков в Гаити

Об этом сообщила корреспондент NBC в Белом доме Моника Альба, сославшись на официальные источники.

При этом журналистка подчеркнула, что США не направляют военную помощь в Гаити.

Силы безопасности Гаити установили, что в группу злоумышленников, принимавших участие в нападении на Моиза, входили не менее 28 иностранцев: 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Троих ликвидировали при задержании, 17 человек арестовали, восемь подозреваемых в розыске.