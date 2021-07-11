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Во главе с ФБР. Расследовать убийство лидера Гаити поедут силовики из США

РИА Новости
51 минуту назад
США отправят в Гаити сотрудников Федерального бюро расследований и министерства безопасности для помощи в расследовании убийства президента этой страны Жовенеля Моиза.
Убийство президента: США направили силовиков в Гаити
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщила корреспондент NBC в Белом доме Моника Альба, сославшись на официальные источники.
Ранее гаитянские власти попросили ООН направить воинский контингент для помощи в обеспечении безопасности. Отдельно такая же просьба поступила в адрес США.
"Высшие должностные лица ФБР и министерства внутренней безопасности сегодня утром приземляются в Порт-о-Пренсе с целью определить, как они могут помочь с расследованием", – приводит слова Альбы РИА Новости.
При этом журналистка подчеркнула, что США не направляют военную помощь в Гаити.
Днем в воскресенье в островное государство прибыла делегация из Госдепа. Целью дипломатов станет поиск путей выхода из политического кризиса, который возник в руководстве страны после смерти Моиза.
Жовенель Моиз был убит во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. В республике ввели военное положение сроком на 15 дней. Временным президентом стал председатель сената Жозеф Ламбер.
Силы безопасности Гаити установили, что в группу злоумышленников, принимавших участие в нападении на Моиза, входили не менее 28 иностранцев: 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Троих ликвидировали при задержании, 17 человек арестовали, восемь подозреваемых в розыске.
В мире,ООН,Госдеп США,ФБР,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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