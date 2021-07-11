Трамп принял решение по участию в выборах в США

Экс-президент США Дональд Трамп
принял решение по поводу своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но пока не может озвучить его публично.
Заявление политика прозвучало в эфире телеканала Fox News, передает
РИА Новости.
"Я знаю ответ, но я не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и другие вещи. Но я совершенно точно знаю ответ", – отметил Трамп.
Бывший глава государства не стал уточнять, о каких именно проблемах идет речь.
Ранее СМИ публиковали информацию о том, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс. В случае своего избрания и победы однопартийцев-республиканцев на выборах в целом политик якобы хочет претендовать на пост спикера.
Сам бывший глава государства опровергал эти предположения, но допускал свое участие в следующих президентских выборах.