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Трамп определился с участием в выборах президента в 2024 году

РИА Новости
1 час назад
Экс-президент США Дональд Трамп принял решение по поводу своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но пока не может озвучить его публично.
Трамп принял решение по участию в выборах в США
Фото: ReutersReuters
Заявление политика прозвучало в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.
"Я знаю ответ, но я не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и другие вещи. Но я совершенно точно знаю ответ", – отметил Трамп.
Бывший глава государства не стал уточнять, о каких именно проблемах идет речь.
Ранее СМИ публиковали информацию о том, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс. В случае своего избрания и победы однопартийцев-республиканцев на выборах в целом политик якобы хочет претендовать на пост спикера.
Сам бывший глава государства опровергал эти предположения, но допускал свое участие в следующих президентских выборах.
В мире,Дональд Трамп,Fox News,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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