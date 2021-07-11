Трамп принял решение по участию в выборах в США

Бывший глава государства не стал уточнять, о каких именно проблемах идет речь.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс. В случае своего избрания и победы однопартийцев-республиканцев на выборах в целом политик якобы хочет претендовать на пост спикера.