Додон анонсировал новый период в истории Молдавии

Согласно заявлению Додона, это решение будет принято после того, как будут проанализированы все нарушения. «С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории», — анонсировал экс-глава республики. Он допустил, что в парламент Молдавии войдут «всего две-три партии». Также он призвал молдавских политиков не допустить повторения политических кризисов.