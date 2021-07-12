Митинг в Тбилиси: люди требуют отставки правительства

Утром в воскресенье, 11 июля, оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкараву нашли мертвым в собственном доме. За три дня до этого его выписали из больницы, куда он попал после избиения противниками ЛГБТ-прайда 5 июля. Смерть члена съемочной группы грузинского телеканала вызвала широкий резонанс в обществе: жители Тбилиси вышли на акции протеста. Одна из них прошла у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Фото: газета.ру газета.ру

Митингующие пытались войти туда, чтобы встретиться с руководством партии. Но полиция дала отпор, из-за чего началась потасовка. Протестующие также устроили символическое шествие к Дому правительства. Не обошлось и без перфомансов: экс-депутат парламента, лидер политической организации "Дроа" ("Пора") Елена Хоштария облила красной краской вход в здание. Кроме того, активисты заявили о своем требовании: отставка правительства во главе с Ираклием Гарибашвили и наказание всех причастных к смерти мужчины.

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"В отставку также должен уйти глава СГБ [Службы госбезопасности Григол] Лилуашвили. Если требование не будет выполнено, завтра в шесть часов мы вновь соберемся здесь", - заявил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Участвующие в протестах журналисты уверены, что именно слова политика о том, что он не считает гей-парад целесообразным, спровоцировали агрессию сторонников традиционных ценностей.

5 июля, когда планировалось мероприятие ЛГБТ-сообщества "Марш достоинства", премьер-министр сказал: "Сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния. Как вам известно, для большинства населения проведение указанной акции является неприемлемым".

Гарибашвили добавил, что, по его мнению, акция "не должна состояться" в центре Тбилиси. Тогда же он выразил мнение, что подобные мероприятия, наоборот, дискриминируют представителей секс-меньшинств, так как "излишне происходит апеллирование и подчеркивание их отличия".

Гарибашвили подчеркнул, что представителям меньшинств "ничего не угрожает" в Грузии: "Ежедневно эти люди живут и работают в абсолютно нормальной обстановке и режиме".

Причины смерти оператора Лексо Лашкаравы пока не известны. В МВД сообщили о четырех задержанных, которые якобы причастны к избиению сотрудника местного телеканала. Позже правоохранители заявили, что рассматривают версию, что мужчина мог быть пьян. МВД Грузии составило хронологию передвижения оператора за день до смерти, передает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство. Согласно данным ведомства, в 15:31 мужчина зашел в аптеку вместе с другом потом он побывал в нескольких районах города.

Правоохранители распространили видео, на кадрах которого заметно, как Лашкарава не может удержать равновесие и падает, а после этого направляется домой, куда он пришел лишь ночью - в 00:10. Однако окончательные выводы пока делать рано, так как пока нет результатов экспертизы. 1 июля в Тбилиси началась "Неделя достоинства", организованная ЛГБТ-сообщество при поддержке различных НКО.