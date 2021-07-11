По словам Железнякова, в США
на официальном уровне считается, что граница космического пространства располагается на расстоянии 50 миль от поверхности Земли. То есть, на высоте 80 километров. При этом Международная федерация аэронавтики считает, что космос начинается гораздо выше – в 100 километрах от поверхности нашей планеты. Известно, что ракетоплан Брэнсона VSS Unity компании Virgin Galactic достиг сегодня высоты 86,2 километра над Землей. Таким образом, считать этот полет по-настоящему комическим не верно.