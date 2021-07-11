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Российский эксперт опроверг полет Брэнсона в космос: не долетел

Елена Прошина
44 минуты назад
Полет космоплана Virgin Galactic, в экипаже которого находился миллиардер Ричард Брэнсон, нельзя считать космическим. Такое мнение историка отечественной космонавтики Александра Железнякова приводит "Московский комсомолец".
По словам Железнякова, в США на официальном уровне считается, что граница космического пространства располагается на расстоянии 50 миль от поверхности Земли. То есть, на высоте 80 километров. При этом Международная федерация аэронавтики считает, что космос начинается гораздо выше – в 100 километрах от поверхности нашей планеты. Известно, что ракетоплан Брэнсона VSS Unity компании Virgin Galactic достиг сегодня высоты 86,2 километра над Землей. Таким образом, считать этот полет по-настоящему комическим не верно.
Железняков высказал мнение, что по точно такой же причине запуски ракет Blue Origin проекта другого милиардера, Джеффа Безоса, также нельзя называть полетами в космос. Он назвал подобные летные эксперименты «скорее прикосновением к космосу, чем космическим полетом».
Также российский эксперт не может считать экипаж корабля Unity космонавтами или астронавтами. Поскольку они добрались лишь до мезосферы Земли, их следует именовать «мезонавтами».
Напомним, что сегодня ракетоплан Unity компании Virgin Galactic с ее хозяином британским миллиардером Ричардом Бренсоном на борту поднялся к границе космического пространства и затем благополучно приземлился на частном космодроме в американском штате Нью-Мехико. Вместе с Бренсоном полет совершили бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
В мире,Видео,Джефф Безос,Ричард Брэнсон,Александр Железняков,NASA,Московский комсомолец,Соединенные Штаты,
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