Привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19

Хемачутха передал в минздрав
в конце прошлой недели результаты своего исследования, проведенного совместно с коллегами из Национального института генной инженерии и биотехнологий, которое доказывает недостаточность иммунизации вакциной Sinovac в случае заражения дельта-штаммом коронавируса. В исследовании предлагается иммунизировать медработников первого эшелона, полностью вакцинированных Sinovac, третьей, "бустерной" дозой другой вакцины - AstraZeneca
или мНРК-вакцины Pfizer
. Проведенные учеными эксперименты на добровольцах выявили, что "бустерный" укол препарата AstraZeneca после двух доз Sinovac создает в организме достаточный иммунитет как против альфа-штамма, так и против дельта-штамма коронавируса.