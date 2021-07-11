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Умер журналист, которого избили противники ЛГБТ в Тбилиси

Газета.Ru
42 минуты назад
Умер оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.
Скончался избитый противниками ЛГБТ грузинский журналист
Фото: ReutersReuters
«Пирвели» выражает глубокое сожаление в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы»,— говорится на странице канала в Facebook.
На сайте телеканала уточняется, что мужчина был найдем мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.
На месте работают эксперты-криминалисты.
Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.
После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».
После митингов противников ЛГБТ были задержаны более 100 человек.
В мире,Тбилиси,
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