Скончался избитый противниками ЛГБТ грузинский журналист

Умер оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

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«Пирвели» выражает глубокое сожаление в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы»,— говорится на странице канала в Facebook.

На сайте телеканала уточняется, что мужчина был найдем мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.

На месте работают эксперты-криминалисты.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».