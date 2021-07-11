В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Бельгии умерла женщина, заразившись сразу двумя штаммами COVID-19

Майк Габриелян
1 час назад
Девяностолетняя жительница Бельгии умерла от одновременного заражения британским и южноафриканским вариантами коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Жительница Бельгии умерла от двух штаммов COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В марте престарелую пациентку госпитализировали в городе Алсте с диагнозом COVID-19. Изначально у пациентки был хороший уровень кислорода, но состояние быстро ухудшилось. Спустя пять дней женщина умерла. По словам врачей, погибшая одновременно заразилась штаммами альфа (британский вариант) и бета (южноафриканский). Прививку перед госпитализацией она не делала.
«В то время в Бельгии широко циркулировали оба варианта. Вот почему женщина могла заразиться этими штаммами от разных людей», - сказала молекулярный биолог Анна Ванкирберген.
Пока неясно, связано ли быстрое ухудшение состояния пациентки с присутствием сразу двух вариантов вируса. Исследование этого случая представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).
Вирусологи хотят понять, влияет ли двойное инфицирование на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли под угрозу эффективность вакцинации.
В мире,РИА Новости,Бельгия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители