Жительница Бельгии умерла от двух штаммов COVID

Девяностолетняя жительница Бельгии умерла от одновременного заражения британским и южноафриканским вариантами коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

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В марте престарелую пациентку госпитализировали в городе Алсте с диагнозом COVID-19. Изначально у пациентки был хороший уровень кислорода, но состояние быстро ухудшилось. Спустя пять дней женщина умерла. По словам врачей, погибшая одновременно заразилась штаммами альфа (британский вариант) и бета (южноафриканский). Прививку перед госпитализацией она не делала.

«В то время в Бельгии широко циркулировали оба варианта. Вот почему женщина могла заразиться этими штаммами от разных людей», - сказала молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

Пока неясно, связано ли быстрое ухудшение состояния пациентки с присутствием сразу двух вариантов вируса. Исследование этого случая представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).