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В Гаити задержали возможного координатора убийства президента страны

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад
Полиция Гаити задержала возможного координатора убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщает ТАСС со ссылкой на руководитель Национальной полиции Леона Шарля. "Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон. Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США", - заявил Шарль. Руководитель полиции добавил, что Санон является гражданином Гаити и подозревается в планировании убийства. Ранее подозреваемые в расстреле президента Гаити заявили, что не собирались его убивать. Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами. Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк". Согласно последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.
Госдеп отправит в Гаити делегацию в связи с убийством президента Моиза
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Убийство ,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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