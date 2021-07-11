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Госдеп отправит в Гаити делегацию в связи с убийством президента Моиза

Газета.Ruиещё 4
9 часов назад
Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение отправить в воскресенье, 11 июля, в Гаити большую делегацию. Это потребовалось для решения политического кризиса в стране после убийства президента Жовенеля Моиза, передает Juno7. В данную делегацию включили специального помощника президента Хуана Гонсалеса и исполняющего обязанности заместителя помощника государственного секретаря по делам Западного полушария Лауру Лохман. Предполагается, что делегация встретится с и.о. премьера Клодом Жозефом и провозглашенным сенатом временным президентом Жозефом Ламбером. Информации о других членах делегации пока нет. Переговоры, как ожидается, станут площадкой для дискуссий между высшим руководством страны. В настоящий момент три человека претендуют на пост президента Гаити. Жовенель Моиз убит в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами. Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк".
Госдеп отправит в Гаити делегацию в связи с убийством президента Моиза
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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