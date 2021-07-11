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Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

News.ru
59 минут назад
О необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает издание Total Croatia News.
Боррель обратился к ЕС из-за «вакцинной дипломатии» РФ
Фото: Michael Kappeler/Global Look PressMichael Kappeler/Global Look Press
Боррель полагает, что Москва и Пекин используют вакцины от коронавируса для достижения собственных целей. Брюсселю необходимо принять во внимание данный факт.
Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании, — заявил евродипломат.
Одновременно с этим дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что варианты новых санкций против России будут подготовлены в ближайшие недели и месяцы.
В мире,Жозеп Боррель,ЕС,Москва,Россия,Китай,
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