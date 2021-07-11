В Молдавии пройдут досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в парламент пройдут в воскресенье в Молдавии . Ожидается, что они позволят разрешить политический кризис в парламентской республике, который был спровоцирован после победы на президентских выборах 2020 года прозападного политика Майи Санду. Наблюдатели также обращают внимание, что итоги могут повлиять на позицию Кишинева по отношению к Москве , а также на подход молдавских властей к урегулированию приднестровского вопроса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Роспуск парламента был спровоцирован новым президентом, которая теперь заинтересована установить контроль над парламентом и правительством для реализации своих политических целей. Согласно опросам общественного мнения, по итогам этих выборов учрежденная Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сформировать крупнейшую фракцию. Главным конкурентом этой партии выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов, который возглавляют бывшие президенты Владимир Воронин Игорь Додон . Исследования показывают, что в парламент проходит региональная партия "Шор" бизнесмена Илана Шора . Шансы также дают избирательному блоку "Ренато Усатый" во главе с мэром второго по величине города Бельцы, бизнесменом Ренато Усатым, чуть меньше - другим партиям.

Видео дня

Главная интрига этих выборов - смогут ли сторонники президента взять большинство или сформировать его при поддержке других прозападных сил.

Основные участники

Главный приоритет в программе ПДС - это углубление политического и стратегического диалога с Евросоюзом (ЕС), участие в программе Восточного партнерства. Партия намерена активизировать стратегическое взаимодействие с Румынией , с которой намерена строить "особые отношения, основанные на общих культурных ценностях и связях". Среди стратегических партнеров выделена Украина , а также США , с которыми партия считает необходимым "перезагрузить отношения". В списке приоритетов также числятся совместные региональные проекты с Украиной и Грузией . Что касается отношений с Россией , то ПДС предлагает ограничиться "позитивным, уважительным и прагматичным диалогом при соблюдении национальных интересов Республики Молдова".

Германию, Италию, Польшу и За полгода на посту президента Санду совершила официальные визиты в Румынию, Украину, Францию Брюссель , приняла у себя президентов Литвы и Румынии. Отвечая журналистам на вопросы касательно планов визита в Москву, глава республики обращает внимание на необходимость практического наполнения такой поездки.

В ходе своей прошлогодней избирательной кампании Санду пообещала побороть в Молдавии коррупцию по примеру Михаила Саакашвили в Грузии, а также укрепить отношения республики с западными странами. Во втором туре президентских выборов 2020 года Санду обошла Додона на 15 процентных пунктов. Такой отрыв был обеспечен за счет небывалой активности молдавских избирателей, проживающих в странах ЕС.

Программа блока коммунистов и социалистов говорит о важности "восстановления отношений стратегического партнерства с Россией при сохранении взвешенного курса в отношении ЕС". Додон и Воронин отмечают, что с РФ Молдавию связывает общая история и культура, традиционные экономические связи, а также обвиняют ПДС в обслуживании интересов США, ЕС и Румынии, которые, по словам бывших президентов Молдавии, будут требовать от Кишинева конфронтации с Москвой, присоединения к антироссийским санкциям, сближения республики с НАТО . Согласно конституции, республика является нейтральным государством. При этом Додон считает, что статус постоянного нейтралитета должен быть закреплен также специальной резолюцией ООН

Для Москвы положение после выборов в Молдавии может создать серьезные проблемы, вплоть до обострения ситуации вокруг Приднестровья, где несут службу российские миротворцы. Молдавский политолог Корнелиу Чуря считает, что будущее российско-молдавских отношений зависит от баланса сил в будущем парламенте. Если ПДС победит с большим перевесом, то западное влияние на президента, парламент и правительство будет усиливаться. Тогда, по словам политолога, радикальные антироссийские настроения в Молдавии будут расти. Если же у Санду не получится единолично сформировать большинство, то давление левых партий сохранится, а прозападные партии не будут впадать в крайности.

Представители регионов

В построении будущей коалиции могут принять участие представители регионов. В тройку лидеров наблюдатели включают партию "Шор" бизнесмена Шора. Этот политик, в свою очередь, получил известность, оказавшись в центре громкого коррупционного скандала, связанного с хищением миллиарда евро из банковской системы страны. Однако это не помешало ему оспорить судебный приговор, учредить партию, выиграть выборы мэра города Оргеев, в который были вложены значительные финансовые средства.

После смены в Молдавии власти в 2019 году Шор покинул страну, судебное разбирательство в отношении него длится уже не один год. Тем не менее в Оргееве и еще ряде населенных пунктов у партии "Шор" есть свои избиратели. В главные пункты ее программы включены увеличение пенсий, финансовая помощь молодым семьям и модернизация населенных пунктов по примеру Оргеева, где была улучшена инфраструктура.

За партией "Шор" в рейтинге следует избирательный блок "Ренато Усатый" во главе с мэром второго по величине города Бельцы Усатым. Бывший бизнесмен получил известность, жестко критикуя власти страны и организовывая массовые акции протеста. Он предлагает радикальные меры по борьбе с коррупцией и заверяет, что порядок в стране можно навести в короткий срок. Политологи отмечают, что его лозунги имеют определенное число сторонников во всех электоральных группах. Определенные шансы пройти в парламент есть также у проевропейской "Платформы "Достоинство и правда", "Альянса за объединение с Румынией" (AUR). От партий так называемого второго эшелона будет зависеть политический окрас будущего парламента Молдавии.

В предыдущем составе парламента были представлены шесть партий: Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) (37 мандатов), ПДС (15 мандатов), "Платформа "Достоинство и правда" (11 мандатов), Демократическая партия Молдовы (10 мандатов) и партия "Шор" (9 мандатов). Всего в парламенте Молдавии 101 мандат, для формирования правительства победившей на выборах политической силе или коалиции необходимо иметь по меньшей мере 51 мандат, то есть больше половины.

Как будет проходить голосование

Всего в выборах принимают участие 20 политических партий, два избирательных блока и независимый кандидат. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть от включенных в списки избирателей. Для прохождения в парламент блокам необходимо преодолеть барьер в 7%, партиям - в 5%, а независимым кандидатам - 2%.

К этим выборам власти увеличили число избирательных участков за границей с 139 до 150. В основном это было сделано в западных странах. Кроме того, на этих избирательных участках число бюллетеней для голосования было увеличено с 3 до 5 тыс. Это было сделано по требованию проевропейских партий. На президентских выборах 2020 года бюллетени досрочно закончились на некоторых участках в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Небывалая активность молдавских мигрантов в этих странах обеспечила победу на президентских выборах Санду.