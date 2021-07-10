В Южной Корее создали унитаз, который платит своим пользователям

В Южной Корее
создали унитаз, который позволяет посетителям заработать, пишет
The Straits Times.
Автором разработки стал профессор городской и экологической инженерии Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) Чо Джэ Веону.
Экологически чистый унитаз получил название BeeVi, его установили в здании института.
Унитаз отправляет фекалии в подземный резервуар, где их перерабатывают в метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества. Это топливо используется для энергоснабжения здания института. Такое изобретение сокращает потребление воды.
Ученый также изобрел виртуальную валюту под названием Ggool. За использование в туалет посетитель получает в день 10 таких электронных монет, которые может потратить на кофе, еду, книги и другие товары в кампусе.
Чо Джэ Веону отметил, что человек ежедневно производит около 500 граммов фекалий, которые можно преобразовать в 50 литров метана. Этот газ может дать 0,5 киловатт-часов электроэнергии или использоваться для движения автомобиля на расстояние около 1,2 км.