В Южной Корее создали унитаз, который платит своим пользователям

Автором разработки стал профессор городской и экологической инженерии Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) Чо Джэ Веону.

Экологически чистый унитаз получил название BeeVi, его установили в здании института.

Унитаз отправляет фекалии в подземный резервуар, где их перерабатывают в метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества. Это топливо используется для энергоснабжения здания института. Такое изобретение сокращает потребление воды.

Ученый также изобрел виртуальную валюту под названием Ggool. За использование в туалет посетитель получает в день 10 таких электронных монет, которые может потратить на кофе, еду, книги и другие товары в кампусе.