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Японцев возмутила газификация Южных Курил

РИА Новости
1 час назад
Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).
Японцев возмутила газификация Южных Курил
Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов© РИА Новости / Сергей Красноухов
Как сообщила 7 июля пресс-служба правительства Сахалинской области, острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.
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Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan.
"На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию", - написал пользователь qqa.
"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – призвал yus.
"Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора", - заявил oxd.
"Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо. – прим. ред.) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", - отметил oka.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит.
В мире,Санкции,Передача Курил Японии,Yahoo,
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