Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами

В указе содержатся 72 действия и рекомендации, которые должны будут реализовать десять федеральных агентств, сообщает ВВС
. В Белом доме исходят из того, что крупные технологические компании собирают слишком много личной информации, скупают потенциальных конкурентов и несправедливо конкурируют с малым бизнесом. В документе содержится несколько ключевых рекомендаций: более тщательная проверка слияний в технологическом секторе, разрешение для Федеральной торговой комиссии (FTC) устанавливать новые правила сбора данных, введение запрета на недобросовестные методы конкуренции на интернет-рынках.