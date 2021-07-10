Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами

Администрация Байдена также нацелена на оптимизацию работы других секторов. Указ, в частности, побуждает другие правительственные учреждения принимать меры по усилению конкуренции в сфере здравоохранения, туризма и сельского хозяйства. После полной реализации это позволит, например, продавать слуховые аппараты без рецепта, а также запретить плату за досрочное прекращение действия интернет-контрактов. Указ также призван облегчить потребителям возможность требовать компенсации от авиакомпаний. Однако распоряжение Байдена не означает, что эти рекомендации немедленно вступят в силу. Соответствующие государственные органы могут внести в указ поправки, а компании обжаловать в суде некоторые положения документа.