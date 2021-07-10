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США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад
Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией по поводу «вызовов со стороны России в Европе», говорится в сообщении Пентагона по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи главы американского ведомства Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вызовы со стороны России в Европе и в других частях [света] вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.
Министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая». «Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», – приводит ведомство высказывания Остина.
Напомним, в среду председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы входящих в Евросоюз стран вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах.
В июне главы государств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Перед этим Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.
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