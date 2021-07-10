США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе»

Министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая». «Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», – приводит ведомство высказывания Остина.