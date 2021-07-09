Нью-Йорк оказался под угрозой затопления

Сильные грозы вызвали проливной дождь, который затопил станции метро и дороги в Нью-Йорке за несколько часов до наступления урагана Эльза, которая прибыла в город в пятницу утром после того, как на своем пути принесла многочисленные разрушения. В большей части Нью-Йорка ожидалось наводнение. Сильные дожди и порывистые ветры продолжали обрушиваться на большую часть северо-востока. По данным Национального центра ураганов, по состоянию на 11 часов утра по восточному времени (18 часов мск) центр урагана, который несся со скоростью 80 километров в час, находился над восточной частью Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк.

Гроза в четверг вечером вызвала внезапное наводнение на Манхэттене Бронксе , которое затопило по крайней мере одну станцию метро водой до пояса и залило несколько других, а движение на оживленных дорогах и магистралях прекратилось. Согласно данным метеорологической службы США, в четверг в некоторых районах Нью-Йорка выпало от 8 до 10 сантиметров осадков. Полиция сообщила, что более десятка человек были спасены из транспортных средств, которые застряли на скоростной автомагистрали в Бронксе, а некоторые части магистрали, ведущей в афроамериканский Гарлем, были временно закрыты из-за наводнения.

На фотографиях и видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобили находятся у обочины в воде или едут по залитым водой дорогам. На станции 1 на 157-й Западной улице в верхнем Манхэттене пассажиры заходили в подземку по пояс в воде, пытаясь успеть на поезд. На видеозаписях видно, как одна женщина ступает в мутные воды затопленной станции, а другой мужчина пытается пройти, закинув на ноги мешок для мусора. На других станциях видео и фотографии показали, что вода льется вниз по лестнице или течет через потолок, сообщает USA Today.

Сара Файнберг, временный президент компании New York City Transit, сказала, что аварийные бригады работают над решением проблем, связанных с поступлением воды в канализацию.

"Сливы работают на удивление хорошо", - написала она в Twitter.

Афроамериканец Эрик Адамс, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, обвинил в проблемах, возникших при наводнении, власти, принимавшие "плохие решения о расходах на протяжении десятилетий" и призвал к "расширению зеленой инфраструктуры для поглощения внезапных штормовых стоков".

"Это не может быть Нью-Йорк", - написал Адамс, поделившись на своей страничке в Twitter видео, на котором видно, как женщина плывет по воде на станции 1.

Предупреждение о тропическом шторме оставалось в пятницу в силе для частей побережья Лонг-Айленда и южной части Новой Англии. В целом около 17 миллионов человек проживают там, где действовало предупреждение о наступлении Эльзы. Согласно текущему прогнозу, центр урагана сместится к восточному Лонг-Айленду и побережью южной части Новой Англии в пятницу днем, а затем к вечеру достигнет северо-восточного побережья Соединенных Штатов.