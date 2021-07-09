Нет вакцины - нет путевки: Мальта ввела новые правила

Помимо этого, на Мальте со среды будут закрыты все школы по изучению английского языка. Как пояснил министр, в девяти из них были выявлены новые инциденты заражения ковидом.

За период с 3 по 9 июля в стране зарегистрировали 218 новых случаев заражений, при том как за предыдущую неделю с 26 июня по 2 июля их было з всего 30. За весь период пандемии на Мальте выявили более 30,8 тысячи случаев заражений, 420 человек скончались. Свыше 368 тыс. человек (84% взрослого населения государства) получили одну дозу вакцины от коронавируса, второй компонент сделали 346 тыс. (79%).