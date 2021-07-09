Нет вакцины - нет путевки: Мальта ввела новые правила

Въезд на Мальту для людей, не привившихся от коронавирусной инфекции, с 14 июля закроют. В результате Мальта станет первой страной Европы, которая пошла на такие меры для борьбы с распространением COVID-19.
"Мы будем первой европейской страной, которая решится на этот шаг", - привело сегодня, 9 июля издание Times of Malta слова вице-премьера и министра здравоохранения Мальты Криса Ферне.
Власти намерены принимать местные сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза, а также ковид-паспорта Британии. Дети будут допускаться в страну только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста и при сопровождении взрослых, которые тоже привиты.
Жителям островного государства, у которых отсутствует сертификат о вакцинации, и которые по каким-либо причинам решат посетить одну из стран из красного списка местного Минздрава, потребуется сначала получить соответствующее разрешение властей. По возвращении им придется пройти период карантина.
Помимо этого, на Мальте со среды будут закрыты все школы по изучению английского языка. Как пояснил министр, в девяти из них были выявлены новые инциденты заражения ковидом.
За период с 3 по 9 июля в стране зарегистрировали 218 новых случаев заражений, при том как за предыдущую неделю с 26 июня по 2 июля их было з всего 30. За весь период пандемии на Мальте выявили более 30,8 тысячи случаев заражений, 420 человек скончались. Свыше 368 тыс. человек (84% взрослого населения государства) получили одну дозу вакцины от коронавируса, второй компонент сделали 346 тыс. (79%).