Байден позвонил Путину

Как отмечает пресс-служба Белого дома, Байден в разговоре также обсудил с российским коллегой "продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в РФ преступниками, которые затронули США и другие страны". Президент США призвал РФ принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями. Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак.