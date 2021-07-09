Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска

Этот шаг, который включает в себя популярные туристические направления Балеарских и Канарских островов и вступает в силу в воскресенье, окажет влияние на путешественников, поскольку они должны будут предоставить отрицательный тест, чтобы избежать карантина, сообщает Reuters
. Однако дальнейшее повышение уровня инфицирования в Испании может привести к обязательному карантину для невакцинированных путешественников, что, как отмечают эксперты, вызовет неопределенность в отношении спроса на поездки в преддверии пикового сезона летних школьных каникул, во время которого немцы стекаются на солнечные берега Испании.