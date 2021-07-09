Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска

Министерство иностранных дел Германии также заявило, что определяет Кипр как зону с высокой заболеваемостью: это означает, что прибывающие путешественники должны помещаться в карантин, который может быть сокращен, если через пять дней после въезда в страну у них будет отрицательный результат.